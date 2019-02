Inseguimento in centro con fuga: multa di 6.000 euro

“Movimentato episodio oggi in centro a Lonigo: nel pomeriggio due operatori del Corpo Intercomunale di Polizia Locale, durante un servizio operativo in zona centrale, hanno notato in piazza IV Novembre un’auto con a bordo tre soggetti che destavano sospetto. Intimato l’alt all’auto, il conducente di questa, anziché fermarsi, ha proseguito la marcia, venendo prontamente inseguito e raggiunto dalla pattuglia poco lontano, in via Castelgiuncoli.

I tre soggetti una volta raggiunti si sono dati alla fuga: due sono stati bloccati immediatamente mentre un terzo ha tentato di dileguarsi dapprima scappando verso il Municipio, poi in via Pontedera, ma è stato raggiunto all’interno di un androne privato. I tre, di cittadinanza marocchina, sono stati accompagnati in Comando per accertamenti ed identificazione. A seguito dell’azione commessa i tre, C.A. del 48 ani, residente in provincia di Ferrara, S.M. 38 anni, residente a Cologna Veneta e S.A. 37 anni, domiciliato in provincia di Verona, sono stati deferiti all’Autorità Giudiziaria per la resistenza a pubblico ufficiale e clandestinità e nel contempo sono state avviate le procedura per l’espulsione di 2 dei 3 soggetti. Il veicolo sul quale erano a bordo i tre è stato sequestrato, poichè sprovvisto di assicurazione ed il conducente è risultato sprovvisto di patente di guida. Sono state elevate sanzioni amministrative per un totale di circa 6.000 euro.