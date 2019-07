Inseguimento finisce male causa traffico: 24enne vicentino nei guai

Inseguimento ieri verso mezzogiorno in strada Marosticana a Vicenza. Una Fiat Bravo diretta verso la periferia stava eseguendo manovre pericolose nel traffico. E’ stata inseguita da una pattuglia delle volanti della Polizia di Stato di Vicenza. Il conducente, R.G. 24enne residente a Bassano del Grappa, con precedenti per droga, ha tentato di dileguarsi ignorando anche la sirena dei poliziotti.

Per sfuggire alle volanti ha svoltato nel quartiere di Laghetto per poi tornare in Marosticana e dirigersi verso viale dal Verme. A questo punto è rimasto bloccato dal traffico.

E’ stato denunciato per resistenza a pubblico ufficiale e gli sono state elevate diverse sanzioni per un ammontare non inferiore a 700 euro. La patente gli è stata ritirata. Nella perquisizione dell’auto è stata trovata una boccetta di 100 mg di metadone cloridrato, farmaco che si ottiene solo su prescrizione medica, di cui era sprovvisto. Per questo è stato segnalato al prefetto come assuntore di stupefacenti