Insegnante positivo in scuola d’infanzia nel Vicentino

L’ULSS 7 Pedemontana comunica che è stato riscontrato un caso di positività al Covid-19 presso la scuola dell’infanzia “Angeli Custodi” di Mussolente. Si tratta di un’insegnante, in isolamento domiciliare dal pomeriggio di martedì 8 settembre, con esito positivo al tampone comunicato già nella giornata di ieri, giovedì 10. Seguendo le line guida regionali e ministeriali, il Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’ULSS 7 Pedemontana è subito intervenuto individuando i contatti stretti: si tratta dei 6 bambini appartenenti al gruppo didattico da lei seguito, che già dalla giornata di ieri sono rimasti a casa a scopo precauzionale e sottoposti al tampone, tra ieri e oggi; anche in caso di esito negativo, per loro è previsto l’isolamento fiduciario per 14 giorni.

Viceversa, i colleghi insegnanti e i genitori presenti all’inserimento scolastico nelle giornate di lunedì e martedì non saranno posti in isolamento, avendo rispettato le misure sul distanziamento e sull’utilizzo dei dispositivi di protezione, ma vengono comunque sottoposti a tampone a scopo precauzionale.

Infine, i bambini seguiti dall’insegnante nelle giornate di giovedì 3 e venerdì 4 settembre non rientrano nelle 48 ore precedenti il riscontro della positività, pertanto non sono stati posti in isolamento, ma saranno comunque sottoposti a tampone, anche in questo caso a scopo precauzionale e per una maggiore tranquillità delle loro famiglie.

L’indagine epidemiologica potrà essere ulteriormente ampliata qualora dagli esiti dei tamponi emergessero altri soggetti positivi.