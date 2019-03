Inquietante scritta compare al Querini: “Dopodomani farò un attentato”

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Una scritta inquietante è comparsa stamattina su un muro del Parco Querini, dalla parte interna. “Dopodomani farò un attentato” – recita la scritta, vergata con una bomboletta spray di colore nero. La minaccia è comparsa stamattina quando alcuni jogger l’hanno scorsa sul muro, ma è probabilmente stata fatta nella nottata, visto che fino a ieri pomeriggio non c’era. Qualcuno nella notte, quindi, ha scavalcato il muro del Querini e ha scritto quella che sembra essere un minaccia terroristica. Ma il significato della scritta è al vaglio degli inquirenti, poiché potrebbe trattarsi anche di un atto vandalico fine a sé stesso. Certo non meno grave di un’eventuale minaccia terroristica, ma le autorità competenti non si sbilanciano e indagano. La città intanto, attende.