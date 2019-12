Inosservanza del decreto di espulsione: denunciato un extracomunitario

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza, nella tarda serata del 9 dicembre, hanno denunciato per inosservanza del decreto di espulsione, B.K, 24enne, di nazionalità kosovara, domiciliato a Comezzano Cizzago (BS).

Nei confronti dell’uomo sottoposto ad un controllo di routine in viale del Sole, mentre si trovava in auto con altri connazionali, è stato accertato che non aveva ottemperato al decreto di espulsione dal territorio nazionale emesso dalla Questura di Trieste nelle settimane precedenti.

Accompagnato presso il Comando Provinciale, al termine delle formalità di rito, l’uomo è stato rimesso in libertà ed invitato a presentarsi presso la Questura di Vicenza per regolarizzare la sua presenza nel territorio nazionale.