Inosservanza decreto: i Carabinieri denunciano 10 persone

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e delle Stazioni di Altavilla Vicentina, Longare, Noventa Vicentina e Vicenza nella giornata del 20 marzo 2020 e nella nottata odierna hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per inosservanza del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri introdotto a seguito dell’emergenza Covid-19, dieci persone.

Come già verificatosi nei giorni precedenti, le persone denunciate venivano sorprese all’esterno delle loro abitazioni riferendo giustificazioni in contrasto alle prescrizioni imposte, in particolare recarsi a fare la spesa in comune diverso da quello di residenza oppure recarsi in tabaccheria per acquistare le sigarette. I comuni interessati dai controlli quelli di Altavilla Vicentina, Montegalda, Pojana Maggiore oltre al capoluogo.