Inner Wheel a Thiene sostiene le donne in difficoltà

Il sindaco, Giovanni Casarotto, e l’Assessore ai Servizi alla Persona e alla Famiglia, Anna Maria Savio, hanno ricevuto in Municipio lo scorso 18 giugno Franca Casarotto, Presidente dell’Inner Wheel, e una rappresentanza dell’associazione stessa.

L’Inner Wheel Schio-Thiene, attiva nel Thienese dal 2007, ha dedicato l’ultimo service dell’anno 2019/2020 alla Casa della Solidarietà- Sportello Donna, strutture di accoglienza e di erogazione servizi per donne in difficoltà o vittime di violenza.

La Casa della Solidarietà è attiva dal 2008 e ha ospitato da allora 79 donne e 62 minori. Attualmente dà alloggio a 4 donne e 7 minori. Lo Sportello Donne è aperto dal 2015 offrendo consulenza e aiuto a oltre 200 donne del territorio.

Nell’occasione la presidente Franca Casarotto ha consegnato all’Amministrazione Comunale un personal computer e una stampante destinati appunto a queste strutture.

«Ringrazio l’Inner Wheel – ha detto il Sindaco – per l’attenzione che costantemente riserva al territorio con la promozione di iniziative a sostegno delle fasce più deboli della popolazione e di situazioni di necessità».

«L’Inner Wheel si è sempre dimostrato sensibile alle esigenze del Sociale – ha aggiunto l’Assessore Anna Maria Savio – e in sinergia con l’Amministrazione Comunale ha sostenuto progetti e iniziative di solidarietà. Anche in questo periodo, segnato dall’emergenza Covid-19, è arrivato il concreto supporto dell’Associazione attraverso fondi destinati alle famiglie in difficoltà economiche per la pandemia».

Con le sue 103mila iscritte e 3.900 club sparsi in tutti il mondo, l’Inner Wheel è probabilmente la più grande associazione femminile di service al mondo.