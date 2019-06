Iniziativa pilota nazionale: a scuola con il panino di Campagna Amica

VIl panino, il sogno di ogni bambino per il proprio pasto. L’hanno dimostrato gli studenti della Scuola primaria Giusti di Vicenza, coinvolti nel “Progetto sperimentale di consegna pasti Hamburger Gisuti” realizzato durante quest’anno scolastico 2018/2019 per il pranzo del martedì. Un’iniziativa frutto della collaborazione tra Bamburger e Coldiretti Campagna Amica, per la parte della rete di fornitori dei prodotti freschi e tipici del territorio, ed Ecozema per la parte relativa alla fornitura di stoviglie compostabili e del set per raccolta differenziata.

“Riuscire a trasmettere dei valori, specie ai più piccoli – commentano il presidente provinciale di Coldiretti Vicenza, Martino Cerantola ed il direttore Cesare Magalini – è fondamentale per maturare la consapevolezza dell’importanza di consumare cibo del territorio, fresco e genuino, frutto del lavoro di agricoltori che ci mettono la faccia ed il cuore”.

Sono 560 in tutto i “kit del benessere” distribuiti ogni settimana da novembre 2018 a 15 ragazzi, in via sperimentale, passati a 30 piccoli studenti di varie classi della Primaria Giusti, dalla prima alla terza, a giugno 2019.

Lo sfizioso menù, che in fatto di qualità, genuinità e gusto batte alla grande le alternative nel mercato, prevede un agribox con panino, patatine, frutta e succo di frutta. Il tutto, naturalmente, con il marchio di Campagna Amica, partner dell’iniziativa ideata da Bamburger, sinonimo di valorizzazione del territorio e delle produzioni locali.

E per accompagnare i bambini in un percorso di valore educativo di attenzione e rispetto per l’ambiente, Ecozema ha fornito le stoviglie compostabili: i contenitori per asporto in polpa di cellulosa. il kit di posate in Mater-bi e i bicchieri in PLA (bioplastica ricavata dall’amido di mais), oltre ai box in cartone per la raccolta differenziata, dove è stato prodotto al 95% rifiuto organico compostabile e per la parte restante carta e plastica riciclabili.

“Siamo orgogliosi della sinergia messa in atto – concludono Cerantola e Magalini – che rappresenta un progetto, che potrebbe divenire pilota a livello nazionale, di collaborazione tra il ristorante di Campagna Amica Bamburger, vincitore nel 2016 dell’Oscar Green come rete d’impresa, che ha ideato uno speciale panino, i produttori del territorio che forniscono gli ingredienti e, naturalmente, una scuola. Un ringraziamento speciale, dunque, a Bamburger, ideatore dell’iniziativa in sinergia con la scuola Giusti di Vicenza, grazie all’interesse delle famiglie, che si sono riconosciute nei valori fondanti di Campagna Amica e Coldiretti. Ed un grazie anche all’azienda Ecozema di Santorso, all’avanguardia nel campo delle stoviglie compostabili, per avere creduto in questo coraggioso progetto. Un grazie anche a Radio Vicenza, la radio che parla delle persone e del territorio, per l’opportunità di parlare di questo progetto nella trasmissione in diretta di giovedì 06 Giugno, dalle 13 alle 15. Un circolo virtuoso di straordinario valore sotto più aspetti, da quello formativo al giusto riconoscimento dei produttori impegnati nell’iniziativa”.