Iniziati i lavori di realizzazione della piazza di Polegge

Hanno preso il via i lavori di realizzazione della piazza di Polegge: l’annuncio è del sindaco Francesco Rucco che questa mattina, in occasione di un sopralluogo con la stampa, ha dichiarato: “Si tratta di un’opera molto attesa dai residenti del quartiere. I lavori erano stati illustrati in occasione di un’assemblea pubblica alla quale era presente anche l’assessore Celebron. L’obiettivo è creare un’area di aggregazione nella zona con posti auto ordinati, spazi verdi, un anfiteatro per ospitare eventi e manifestazioni, una sede per gli alpini, spazi per le associazioni, panchine e punti luce su tutta la piazza. Il cantiere rientra nel piano di interventi di riqualificazione dei quartieri. A breve, infatti, consegneremo quelli di Bertesina e di Maddalene, per poi proseguire con lavori nelle piazze di periferia”.

La piazza, molto attesa dai residenti, si estenderà su una superficie di circa 2.400 metri quadrati con una particolare forma “a sette” in un’area, inizialmente di proprietà privata, ceduta gratuitamente al Comune nel giugno del 2017.

Il nuovo spazio urbano, molto atteso dai residenti della frazione, potrà essere di importante ausilio alle attività della comunità e alle funzioni delle vicine scuola e chiesa, oltre che un ambiente gradevole per la sosta, la relazione e il ritrovo degli abitanti.

Il progetto prevede la realizzazione di una piazzetta di testata, che si affaccia su strada di Polegge e consente l’accesso all’area, e di uno sviluppo più interno.

Sarà, inoltre, realizzato un percorso centrale esclusivamente pedonale, asse portante a divisione delle varie zone e di collegamento tra la piazzetta su strada Polegge e la piazza a nord, che avrà una conformazione ”a ventaglio”.

Lungo il percorso saranno realizzate alcune aree di sosta e saranno messe a dimora piante, a rimarcarne la direzione.

A est dell’area, lungo il percorso pedonale, sarà ricavato un parcheggio con 15 posti auto che potrà essere integrato, in caso di necessità, con un altro a nord nella parte di piazza “a ventaglio”, con 12 ulteriori posti auto.

Accanto all’area per le manifestazioni sarà predisposta una piastra destinata a punto di ritrovo per le associazioni.

Saranno installati, inoltre, impianti tecnici e di illuminazione, oltre a caditoie e griglie sia sulla piazza, sia sui percorsi carrai e pedonali, per facilitare un rapido smaltimento delle acque piovane.

Per consentire il corretto drenaggio delle acque superficiali, inoltre, le pavimentazioni saranno realizzate tutte in masselli autobloccanti, di diversa tipologia e colorazione.

Per quanto riguarda il verde, saranno piantate essenze autoctone e verrà posato un tappeto erboso su tutte le aree non pavimentate.

Saranno installate panchine ed elementi di arredo urbano, tra cui cestini e porta biciclette.

I lavori dureranno 90 giorni.

Il progetto e la direzione lavori sono a cura dello studio “architetturagreggio” di Padova dell’arch. Greggio Fiorenzo e saranno realizzati dalla ditta Greentel srl di Santa Giustina in Colle (PD) che si è aggiudicata la realizzazione dell’opera per un importo complessivo pari a circa 150 mila euro. Il progetto esecutivo complessivo ha un importo di 203.218 euro. L’intera opera è finanziata con mutuo.