Iniziata la distribuzione di mascherine: 96.700 per Vicenza e provincia

Con partenza dal centro di stoccaggio della Protezione civile di Padova, sono partite alle volta delle amministrazioni provinciali venete le mascherine prodotte da Grafiche Venete per contribuire a fronteggiare l’emergenza Coronavirus. La Regione del Veneto ha dato indicazione di distribuirle ai Comuni in proporzione ai cittadini residenti le circa 570 mila mascherine protettive non ospedaliere. Domani, ne saranno consegnate altre 400 mila. Ecco il dettaglio delle consegne: Belluno – 24.000; Padova – 103.300; Rovigo – 27.100; Treviso – 98.800; Venezia – 95.500; Verona – 101.500; Vicenza – 96.700.