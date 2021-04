Ingoia 70 ovuli di droga: arrestato pusher a Campo Marzio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Il Giornale di Vicenza riporta che, nel primo pomeriggio di ieri, le Volanti della Polizia hanno notato O.F., nigeriano, armeggiare tra il terreno e le tasche del suo giaccone con fare sospetto. Quando i veicoli si sono avvicinati l’uomo, rendendosi conto di non avere vie di fuga, con un gesto repentino ha ingoiato quasi tutti gli ovuli di droga che aveva con sé, pronti per essere smerciati. Due gli sono caduti, ma gli altri 68 erano già stati ingeriti.

L’uomo ha anche opposto resistenza mentre gli agenti cercavano di impedirgli di ingoiare lo stupefacente; una volta ammanettato, O.F. è stato anche arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente.

Trasportato al San Bortolo d’urgenza, l’uomo è stato curato dai sanitari, che gli hanno somministrato i farmaci per espellere gli ovuli: quasi 70, per un quantitativo di circa 19 grammi tra eroina e cocaina. Un quantitativo letale che, se fosse fuoriuscito dal cellophane in cui era stata confezionata, avrebbe causato la morte dell’uomo.