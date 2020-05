Infrastrutture: da oggi al via i lavori in strada della Commenda

Oggi, mercoledì 20 maggio, prenderanno il via i lavori di sistemazione di strada della Commenda, nel tratto a monte compreso tra viale X Giugno e l’incrocio con via Santa Margherita, nel Comune di Arcugnano.

Il cantiere si protrarrà per 10 giorni circa, condizioni meteo permettendo.

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dell’intervento, viste le ridotte dimensioni della strada e gli interventi da eseguire, è prevista la chiusura del tratto interessato dai lavori.

I residenti potranno raggiungere le loro abitazioni unicamente dal lato della Riviera Berica. Strada della Commenda risulterà chiusa dal lato di viale X Giugno.

“Come preannunciato, in questa fase 2 vedremo per le strade della città sempre più cantieri con interventi su sottoservizi, asfaltature, verde urbano – ha dichiarato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –. Stiamo lavorando per i cittadini con i quali ci scusiamo per eventuali disagi alla circolazione che cercheremo di ridurre il più possibile”.

L’intervento – a cura del servizio Infrastrutture e gestione urbana del Comune di Vicenza, in accordo con il Comune di Arcugnano – prevede la messa in sicurezza generale della strada, con la sistemazione di un importante cedimento che interessa quel tratto per circa 50 metri.

Sono previsti interventi di bonifica completa della fondazione stradale e l’inserimento di una geogriglia tridimensionale di rinforzo e successivi strati di conglomerato bituminoso confezionato con bitume modificato, performanti e tali da garantire una maggiore vita utile della strada.

Il resto del tratto stradale, per circa 350 metri, verrà interessato da una completa ripavimentazione superficiale.

Informazioni sulla situazione viabilistica in città sono disponibili sul portale Luceverde (http://vicenza.luceverde.it/), il servizio di infomobilità promosso da Automobile Club d’Italia (Aci) e Comune di Vicenza.