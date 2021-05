Infrastrutture: con la chiusura delle scuole via ai lavori in largo Goethe

In una nota diffusa ieri dal Comune di Vicenza, la giunta ha approvato la realizzazione di un nuovo impianto idrovoro su Largo Goethe con la funzione di mantenimento, a seconda dell’innalzamento del livello del fiume Bacchiglione, di un determinato livello delle acque a salvaguardia di tutta l’area e, in particolar modo, degli interrati del Teatro Olimpico.



“Con la realizzazione di un impianto fisso – spiega l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi – vogliamo evitare di trovarci costretti ad installare, ad ogni emergenza idraulica, un impianto provvisorio per la salvaguardia della zona limitrofa a Largo Goethe nel caso in cui il Bacchiglione dovesse raggiungere la soglia critica”.

“Gli eventi atmosferici degli ultimi anni anche dopo la grande alluvione del 2010, ci hanno costretti a cambiare l’approccio a simili situazioni – spiega il presidente di Viacqua Angelo Guzzo -. La conformazione dei corsi d’acqua che attraversano Vicenza e la presenza di luoghi a rischio allagamento non sono più affrontabili solo nell’emergenza. Per questo abbiamo deciso di intervenire con una soluzione fissa che ci consente di prevenire danni ingenti al patrimonio artistico della città”.

L’intervento, che sarà curato da Viacqua, prenderà il via dopo la chiusura delle scuole per arrecare il minor disagio possibile e si protrarrà per sei mesi circa.

Per dare avvio al cantiere sarà necessaria la rimozione della pavimentazione stradale e dei cordoli, la bonifica bellica e, infine, l’installazione dell’impianto.



Ad oggi sono già presenti le tubazioni su contra’ Vittorio Veneto, realizzate in occasione della sistemazione della strada avvenuta qualche anno fa.Sono ora da eseguirsi lavori sul raccordo con contra’ delle Canove, nel tratto di strada che permette di raggiungere il parcheggio presente.



Durante il cantiere sarà necessaria la chiusura di Largo Goethe nel tratto compreso tra via Vittorio Veneto e contra’ delle Canove, prevedendo l’accesso a park Canove da contra’ Apolloni.