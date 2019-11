Infrastrutture, 700 mila euro per la manutenzione di alcune strade

Ammonta a 700 mila euro l’investimento dell’assessorato alle infrastrutture nella manutenzione straordinaria di alcune strade del territorio comunale.

Venerdì mattina la giunta ha approvato, infatti, il progetto definitivo dei lavori di riqualificazione della pavimentazione stradale nell’area centro-ovest del territorio comunale.

Nel dettaglio, gli interventi interesseranno alcuni tratti di viale Roma (per una superficie di intervento pari a 5.500 metri quadrati); viale Milano e la rotatoria all’incrocio con corso Santi Felice e Fortunato e le relative strade di immissione (per una superficie di 3.750 metri quadrati); via Ferreto de’ Ferreti, via Vaccari/viale Sant’Agostino, nel tratto compreso tra l’inizio del cavalcavia e il semaforo oltre che l’incrocio (per una superficie di 1.900 metri quadrati); strada Pasubio, in un tratto compreso tra la rotatoria dell’Albera e l’incrocio con strada Beregane (per una superficie di 1.000 metri quadrati).

I lavori, che saranno di diversa tipologia in base alle condizioni della carreggiata stradale, consisteranno, principalmente, in bonifiche profonde delle fondazioni stradali, nella rimozione totale della pavimentazione, nella stesura di conglomerato bituminoso e nel rifacimento della segnaletica orizzontale.

“Si tratta di interventi su strade di collegamento importanti dell’area centro-ovest della città – ha spiegato l’assessore alle infrastrutture Mattia Ierardi –, individuate anche sulla base di segnalazioni ricevute nel tempo dai cittadini, anche in occasione di incontri pubblici, oltre che su valutazioni eseguite dai nostri tecnici. Intendiamo, così, risolvere situazioni critiche che perdurano da tempo per rispondere sempre più in modo efficace ed efficiente alle esigenze dei nostri concittadini”.