Infrange vetro di un bus: denunciato

Nel pomeriggio di ieri T. M. cittadino del Mali, 22 anni,regolare sul territorio nazionale, ha danneggiato, prendendola a calci, una portiera di un autobus che all’altezza della rotatoria di Viale Roma stava per arrestare la marcia in prossimità della fermata. L’uomo, incensurato, in preda ad una crisi di nervi, ha verbalmente inveito contro il conducente che, a suo dire, non gli consentiva di scendere. Sul posto la Volante della Polizia lo ha indagato per danneggiamento aggravato. Per calmare l’uomo inoltre è stato contattato anche personale del 118.