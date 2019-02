Infortunio sul lavoro, SVT chiarisce la sua posizione

Con riferimento all’infortunio che ha visto coinvolto un dipendente di SVT intento alla messa in moto di un mezzo aziendale nella mattinata dello scorso 11 febbraio, l’azienda di trasporti chiarisce quanto segue in un comunicato:

“Le circostanze che hanno condotto al sinistro sono in fase di verifica, al fine dell’individuazione di eventuali misure da intraprendere al fine di evitare il ripetersi dell’accadimento. L’azienda ha in atto un piano di investimento finalizzato alla riduzione dell’età media del parco mezzi la cui attuazione è di per sè condizione implicita di diminuzione statistica dei guasti meccanici. La razionalizzazione della spesa, intrapresa al fine del reperimento della leva economico finanziaria a sostegno del piano, non ha, nel modo più assoluto, riguardato: la sicurezza dei lavoratori e le loro condizioni di lavoro, temi sui quali SVT ha sempre agito con grande responsabilità né, tanto meno, l’attività manutentiva per la cui gestione SVT acquisisce sul mercato, nel rispetto della normativa vigente, ricambistica originale, di primo impianto o equivalente”.