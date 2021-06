Infortunio sotto il Monte Ceva

Verso le 9.30 il Soccorso alpino di Padova è stato allertato dalla Centrale del 118, per un’escursionista infortunatasi sotto la cima del Monte Ceva. K.M., 54 anni, di Susegana (TV), era scivolata sulle rocce sotto la croce, scendendo con il marito e, messo male il piede, aveva riportato un trauma alla caviglia. Raggiunta da una squadra di sette soccorritori, la donna è stata assistita e caricata in barella, per essere trasportata a spalla 800 metri fino alla strada, assicurando con corde i tratti più ripidi. L’escursionista è stata affidata all’ambulanza diretta all’ospedale di Abano Terme.