Un valdagnese di 43 anni a Valdagno, in contrada Croce Milani, intorno a mezzogiorno di ieri è rimasto impigliato con una gamba alla motozappa che stava usando. Immediato l’arrivo del 118 e dei vigili del fuoco che hanno rimosso il macchinario e soccorso l’uomo, che è stato portato in ospedale in codice giallo.