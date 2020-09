Influenza, in Veneto vaccino gratis per tutti i bambini dai 6 mesi ai 6 anni

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

La Regione Veneto è la prima in Italia ad aver già deliberato la gratuità del vaccino antinfluenzale per i bambini dai 6 mesi ai 6 anni, che potranno farselo somministrare anche dal proprio pediatra di libera scelta e non più solo dai servizi di igiene.

“È una vaccinazione fortemente raccomandata, soprattutto per evitare sovrapposizioni con il Covid-19 – spiega al Corriere del Veneto Simone Rugolotto, presidente regionale della Società italiana di Pediatria e primario di Rovigo”.

L’auspicio è che questa misura – sottolinea – aumenti la copertura vaccinale. Adesso che l’antinfluenzale è gratis, oltre che fortemente raccomandato per i piccoli – rileva Franco Pisetta, presidente regionale della Fimp (Federazione italiana medici pediatri) – speriamo di veder aumentare la copertura, finora piuttosto bassa. In questi giorni partirà la chiamata attiva ai genitori, attraverso sms”.