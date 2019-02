Sono oltre 100 automezzi coinvolti stamattina in due tamponamenti sull’autostrada A22 al km 237 in direzione Nord e al km 232 in direzione Sud. Le sette squadre dei Vigili del fuoco, che sono intervenute, hanno soccorso gli autisti rimasti bloccati all’interno dei veicoli e successivamente hanno ripristinato le condizioni di sicurezza nell’area interessata dall’incidente.