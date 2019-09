Cantieri e un maxi-incidente tra 11 auto con 8 feriti – non gravi – hanno messo in ginocchio oggi pomeriggio l’A4 tra Montebello a Soave in direzione Milano.

E’ stato anche chiuso il casello in entrata di Montebello Vicentino. Pesantissime le ripercussioni sul traffico autostradale, bloccato per più di 10 km, e anche sulle arterie secondarie. La situazione è tornata alla normalità solo in serata.