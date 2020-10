Indossa la solidarietà, conclusa la raccolta fondi per #VicenzaSolidaleCovid19 e Enpa

Si è concluso il progetto “Indossa la solidarietà” grazie al quale il ricavato della vendita di cinque magliette e una mascherina dalla grafica originale, ideate e realizzate da Gianna Sartori che insieme Panda Print ha sviluppato il progetto, viene devoluto a favore di due iniziative benefiche.

A favore di #VicenzaSolidaleCovid19, la campagna di crowdfunding a cura dell’assessorato alle politiche sociali del Comune di Vicenza in collaborazione con il Centro di Servizio per il Volontariato della provincia di Vicenza per l’acquisto di beni di prima necessità destinati a cittadini e a famiglie in difficoltà e per la fornitura di dispositivi di protezione individuale per i volontari, sono state vendute 29 magliette e 15 mascherine per un totale di 249 euro.

A favore del canile di Gogna gestito da Enpa Vicenza, invece, sono state vendute 110 magliette per un totale di 660 euro raccolti.

“Ringrazio Gianna Sartori per aver ideato la grafica delle magliette e della mascherina che sono state gradite, tanto che la vendita consentirà di devolvere quasi mille euro a favore di due iniziative benefiche – spiega il vicesindaco e assessore alle politiche sociali e assessore con delega alla tutela e al benessere degli animali Matteo Tosetto -. Un’idea che è stata possibile grazie a Panda Print. In questo modo la somma raccolta verrà distribuita a favore di #VicenzaSolidaleCovid19 e di Enpa Vicenza”.