Individuato e denunciato l’autore del furto alla tabaccheria di piazza delle Erbe

I Carabinieri della Stazione di Vicenza, il 20 settembre, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per furto aggravato con destrezza, il 30enne D.R, di nazionalità filippina, domiciliato in città.

Il giovane, a seguito del clamore mediatico riguardante il furto verificatosi lo scorso 15 settembre all’interno della tabaccheria Migliore di piazza delle Erbe, dove veniva sottratta la borsa della convivente del titolare contenente, tra l’altro, la somma di 2.80 euro, accompagnato dal proprio legale di fiducia si è presentato presso la Stazione Carabinieri di via Muggia.

I successivi riscontri acquisiti hanno consentito di appurare che, effettivamente, si tratta della persona ripresa dall’impianto del sistema di videosorveglianza interno al locale.

La refurtiva, al momento, non è stata recuperata.