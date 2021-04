India al collasso: oltre 273mila nuovi contagi

Situazione di giorno in giorno più grave in India dove, secondo gli ultimi, è stato battuto un nuovo drammatico record mondiale di contagi in 24 ore: addirittura 273.810, mentre 1.619 persone hanno perso la vita, portando il dato complessivo a quota 178.769. E’ il quarto bilancio più pesante al mondo, probabilmente molto sottostimato per l’impossibilità di intercettare tutti i casi reali di Covid nel subcontinente, che ospita 1,3 miliardi di abitanti. I contagi in India hanno superato quota 15 milioni, il dato più alto dopo gli Stati Uniti. Preoccupa il Paese asiatico anche una variante con doppia mutazione dal ceppo originario che da alcuni giorni allarma, con un’ottantina di casi d’importazione finora tracciati, anche il Regno Unito. Vista la situazione, il primo ministro britannico Boris Johnson ha cancellato il suo viaggio in India, inizialmente programmato per la prossima settimana. L’India verrà inserita da venerdì prossimo dal Regno Unito fra le nazioni della lista rossa – a maggior rischio d’importazione delle varianti del Covid – verso le quali è vietato viaggiare e dalle quali si può rimpatriare sull’isola solo sottoponendosi, oltre che a una serie di test, a una quarantena obbligatoria precauzionale di 10 giorni in hotel sorvegliati (a proprie spese). Per contrastare la grave ondata di casi di Covid, Delhi entra in lockdown. Gli esperti prevedono che il lockdown appena deciso non durerà una sola settimana: i media riferiscono che dal momento dell’annuncio i negozi sono stati presi d’assalto dai cittadini che corrono ad acquistare tutto ciò che da questa notte non sarà più disponibile, non si sa fino a quando.