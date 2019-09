Indagato per atti sessuali su minorenne evade dai domiciliari: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Noventa Vicentina, nella serata del 21 settembre, hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per evasione, P.M. 51enne residente a Noventa Vicentina.

L’uomo, agli arresti domiciliari senza facoltà di assentarsi perché indagato per atti sessuali con minorenni, non è stato trovato da parte dei militari nell’abitazione dalla quale, come poi appurato, si era allontanato senza giustificato motivo poco prima del sopraggiungere dei militari, per farvi rientro successivamente.

Dell’accaduto è stata informata l’Autorità Giudiziaria berica che valuterà i conseguenti provvedimenti.