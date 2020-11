Incursione notturna in farmacia a Torri

Furto nella notte nella farmacia Trombetta di via dal Ponte 222 a Torri di Quartesolo. Alle ore 4.20, ignoti si sono introdotti, previa effrazione di una finestra, nell’esercizio che si trova a Marola. Hanno prelevato denaro in contanti dalla cassa per un ammontare di 70 euro. Indagano i carabinieri. La farmacia non è dotata di impianto di videosorveglianza esterno, ma vi sono quelle interne che potrebbero offrire elementi sull’accaduto.