Incursione notturna in erboristeria per pochi spiccioli

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

Nel furto perpetrato ai danni dell’erboristeria l’Alambicco di via gestore erboristeria alambicco di via Riviera Berica 287 a Vicenza, pesano sicuramente maggiormente i danni provocati che l’entità del maltolto.

Ieri mattina poco prima delle 8, il titolare dell’esercizio commerciale ha chiamato la Polizia di Stato di Vicenza perché nella notte i ladri avevano visitato il suo negozio. La porta di ingresso era stata forzata ed il telaio di metallo era stato danneggiato. Il bancone era a soqquadro e i ladri avevano letteralmente fatto a pezzi il registratore di cassa, asportando però pochi spiccioli. Il titolare, G.E. 34enne residente a Vicenza, non aveva infatti lasciato fondocassa.