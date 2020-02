Incursione in casa di notte: donna bloccata e derubata

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Nella notte i Carabinieri della Compagnia di Vicenza sono intervenuti in un’abitazione nella zona dei Ferrovieri di Vicenza, chiamati da una donna di 82 anni. Poco prima due individui erano entrati in casa. L’hanno bloccata coprendole le bocca con una mano e portandola dentro una stanza dell’abitazione per poter agire indisturbati. Sono stati costretti a fuggire però quando la donna ha iniziato a urlare. Ancora da verificare ciò che è stato rubato, ma dai primi accertamenti i due individui sarebbero riusciti a prelevare dei gioielli. La donna avrebbe riportato lievi contusioni