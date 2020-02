Incursione in azienda: via 3000 euro di surgelati

Incursione notturna alla Bo Frost di Grisignano di Zocco nella notte. Ignoti hanno forzato gli infissi della sede dell’azienda in via Serenissima e, una volta entrati, hanno messo 8 mezzi per il trasporto dei surgelati che erano stati preparati per la spedizione.

Sono riusciti ad asportare surgelati per con controvalore di 3 mila euro, causando però danni ai mezzi per circa 7000 euro. Sull’episodio stanno indagando i carabinieri.