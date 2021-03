Incursione di nomadi in studio assicurativo: bloccati e denunciati

Incursione di una coppia di nomadi (lui 25 anni e lei 19) nello studio assicurativo Bellon di via Rattazzi a Vicenza lo scorso 22 marzo alle 17.

Il titolare ha chiamato il 112 ed è riuscito a bloccare l’azione criminosa messa in atto dai due. Poco prima, infatti, la coppia era entrata nello studio e mentre la 19 si è messa in vista a far da palo, il 25enne è entrato in un ufficio e ha rubato un Iphone XR del valore di 550 euro. Avendo notato strani movimenti, il titolare ha chiamato i carabinieri ed è riuscito a bloccare nello studio la ragazza mentre il suo compagno fuggiva. Accortosi che la 19enne era rimasta bloccata, è tornato sui suoi passi, mentre nel frattempo sono arrivati i carabinieri che li hanno bloccati. Il cellulare è stato restituito mentre i due sono stati denunciati per tentato furto.