Incursione alla Staff International nella notte: caccia ai ladri

Furto nella notte nello spaccio della Staff International in via del Progresso a Noventa Vicentina.

I carabinieri di Barbarano-Mossano sono intervenuti alle 2.45 dopo che è scattato l’allarme. Da una prima analisi delle immagini di videosorveglianza, tre individui travisati sono entrati nell’azienda dopo aver forzato una finestra del retro. Hanno agito in pochi minuti ed hanno asportato decine di pantaloni griffati. Sull’episodio stanno ora indagando i carabinieri e saranno fondamentali gli elementi che potranno essere ricavati dalle immagini di videosorveglianza. La Staff International è controllata dal gruppo OTB (Diesel) e possiede licenze di alcuni grandi marchi di moda come Maison Margiela, Vivienne Westwood, Dsquared² e Just Cavalli.