Incontro in Regione per crisi Pal Zileri: “Impegno per trovare un partner per il rilancio”

Oggi si è tenuto l’incontro con l’Unità di crisi della Regione Veneto richiesto con urgenza

dalle organizzazioni sindacali per la crisi Forall-Palzileri.

Erano presenti l’Assessore al Lavoro Elena Donazzan, i vertici aziendali, la Femca e

Filctem Vicenza e Veneto, Cisl e CGIL Vicenza, il Sindaco di Quinto Vicentino in

rappresentanza anche dei Comuni limitrofi.

L’Amministratore delegato Marco Sanavia ha presentato la situazione di crisi aziendale ed

ha ribadito la volontà di chiudere lo stabilimento di Quinto Vicentino facendo richiesta di

cassa integrazione straordinaria per cessazione di attività.

Le Organizzazioni sindacali hanno ribadito la volontà di avviare una tavolo di discussione

costruttivo con l’azienda con il supporto della Regione Veneto per costruire un’ ipotesi

industriale di prospettiva per Forall/Pal Zileri, utilizzando nel contempo di tutti gli

ammortizzatori sociali disponibili a partire della cassa covid-19 per far fronte al calo

produttivo che perdura da tempo.

Abbiamo inoltre chiesto che il presupposto, perché si avvii questo confronto ,sia il ritiro

dal tavolo della decisione aziendale di procedere con la chiusura dello stabilimento di

Quinto Vicentino.

L’ Assessore Donazzan ha confermato la massima attenzione della Regione su questa

vertenza sia dal punto di vista tecnico che politico, ed ha già attivato il Ministero dello

Sviluppo Economico.

Ha chiesto inoltre all’azienda di non affrettare le decisioni e di ritirare la chiusura per avere

il tempo necessario alla costruzione di una ipotesi industriale di continuità, vista

l’importanza dell’azienda per il territorio, per il know how e per la storia del marchio Pal

Zileri.

L’Assessore ha inoltre invitato l’azienda a perdersi alcuni giorni per sciogliere la riserva

rispetto le richieste emerse al tavolo.