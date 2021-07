Incontri Straordinari al Teatro Comunale: lo spettacolo ‘one to one’

Il Teatro Comunale Città di Vicenza, con il sostegno di Fondazione Cariverona, proporrà nei prossimi giorni un’esperienza unica (e straordinaria, come cita il suo nome), per far rivivere la centralità del rapporto artista-spettatore in modo diretto ed esclusivo, per tornare ad avere fiducia negli altri e per rientrare in sicurezza nei teatri e nei luoghi di spettacolo: si tratta di Incontri Straordinari, un progetto pilota di welfare culturale, caratterizzato da un format unico e personalizzato, perché ogni singolo partecipante possa avere un’esperienza attiva grazie ai saperi delle arti dello spettacolo, riservata solo a lui, in modo esclusivo.

Negli spazi del Teatro Comunale di Vicenza da lunedì 5 a martedì 13 luglio 2021 ci saranno una serie di incontri-laboratorio in modalità uno a uno, condotti da artisti-perfomer che lo spettatore potrà scegliere, accompagnatori qualificati in un percorso di benessere e rinascita attraverso la cultura. Si tratta di personalità con grande esperienza nella pratica formativa, individuati negli ambiti del teatro, della danza, del teatro-danza e della musica, per offrire ai partecipanti percorsi e pratiche per lo sviluppo della consapevolezza e dell’empatia, dalla capacità espressiva e di ascolto fino alla sperimentazione del gesto poetico e della parola ad alta voce.

Durante questi Incontri Straordinari il cittadino-spettatore entrerà a teatro in assoluta sicurezza e nel rispetto di tutti i protocolli sanitari – dopo aver scelto il suo percorso (la partecipazione è libera e gratuita, bisogna però prenotarsi su https://bit.ly/Prenota_IncontriStraordinari) – per condividere un tempo dedicato solo a lui da un artista (ogni incontro durerà circa un’ora); l’artista coachaccompagnerà il partecipante in un momento di condivisione artistica esclusiva, un modo creativo, ma reale, per vincere la paura della vicinanza generata dalla pandemia e costruire un nuovo sentimento di fiducia nei confronti degli altri. Gli artisti metteranno a disposizione le loro skills nei generi artistici dello spettacolo dal vivo in cui operano abitualmente, creando dei momenti in cui, artista e spettatore-partecipante, potranno diventare insieme protagonisti di un viaggio nella sostenibilità fra pari. Gli artisti-performer degli Incontri Straordinari sono (nomi in ordine alfabetico): Valentina Brusaferro (teatro), Gloria Campaner (musica), Matteo Cremon (teatro e poesia), Ketti Grunchi (teatro),Thierry Parmentier (danza e teatro-danza), Andrea Rampazzo (danza e teatro-danza), Alessandro Sanmartin (teatro, in particolare per gli under 30), Gabriele Vacis (teatro e narrazione teatrale) e Anna Zago (teatro).

Sono oltre 200 gli Incontri Straordinari programmati, a partire da lunedì 5 luglio; i partecipanti saranno accolti dagli artisti a orari fissi (alle 10.00, alle 11.30, alle 15.00, alle 16.30 e alle 18.00) nei diversi spazi teatrali: nella Sala del Ridotto, nel Foyer adiacente al Ridotto, nelle salette al piano -2 e al piano terra, in sala relax (ristoro), nel Foyer principale, sul palco della Sala Grande. Il progetto è rivolto a tutti i cittadini (grazie al sostegno di Fondazione Cariverona, la partecipazione è offerta gratuitamente all’intera comunità), ma riserva un accesso privilegiato ad alcune fasce di utenti identificate per età (in particolare per la fascia dei giovani dai 14 ai 30 anni, per favorire l’avvicinamento al teatro delle giovani generazioni); facilita inoltre la partecipazione di alcune categorie fragili di cittadini, come gli utenti esposti al disagio sociale. È previsto inoltre il coinvolgimento di spettatori fidelizzati e dei sostenitori e Amici del Teatro. È uno sforzo poderoso in termini di progettualità e di risorse umane, realizzato in una prospettiva di ritorno allo spettacolo dal vivo in condizioni di serenità, attivando nuove comunità teatrali e coinvolgendo nuovi pubblici.

Il riconoscimento al valore del progetto è attestato anche dalla presenza della Sesta Commissione Consiliare permanente del Consiglio Regionale del Veneto: mercoledì 7 luglio alle 12.00, la presidente Francesca Scatto e i componenti della Commissione, guidati dal Presidente del Consiglio regionale Roberto Ciambetti, con l’Assessore alla Cultura della Regione del Veneto Cristiano Corazzari, saranno accolti al Teatro Comunale di Vicenza dal Presidente Enrico Hüllweck e dall’Assessore alla Cultura Simona Siotto, per una presentazione di Incontri Straordinari, a cui è invitata anche la stampa. Si tratta di una “acquisizione di informazioni sul campo” del teatro come servizio pubblico e della funzione sociale delle arti performative nel percorso di recupero post pandemico. Prima della presentazione dell’innovativo progetto di welfare culturale si svolgerà, sempre al TCVI, una seduta fuori sede della Sesta Commissione Consiliare; è la seconda volta che la Commissione torna al Teatro Comunale di Vicenza dopo la riunione del novembre 2019 per la presentazione della legge regionale del Veneto 16 maggio 2019, n. 17, “Legge per la cultura”; la Sesta Commissione Consiliare si occupa istituzionalmente di politiche per l’istruzione, la formazione ed il lavoro, politiche per la ricerca, per la cultura, il turismo e lo sport.

I laboratori degli Incontri Straordinari sono gratuiti ed è prevista la prenotazione obbligatoria al link

https://bit.ly/Prenota_IncontriStraordinari