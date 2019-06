Incidenti inaugurazione Pedemonatana, Rucco: “Serve azione decisa contro nostalgici Anni di Piombo”

“Questa mattina -scrive il presidente della Provincia di Vicenza, Francesco Rucco- all’apertura ufficiale del primo tratto della Pedemontana Veneta a Breganze, un gruppo di facinorosi ha aggredito gli agenti di polizia lanciando petardi e bombe carta e ferendo, fortunatamente in modo lieve, un poliziotto, trasportato per accertamenti al Pronto Soccorso.

Ancora una volta, dunque, siamo costretti a registrare episodi di violenza ed intolleranza che nulla hanno a che spartire con la protesta e la dialettica civile e democratica, ma al contrario mirano a creare tensione e uno stato di insicurezza diffusi.

Quanto accaduto dimostra che in alcuni settori della nostra società civile la voglia dello scontro rimane preminente rispetto al dialogo e che è altrettanto evidente in loro la volontà di fermare opere e infrastrutture quanto mai necessarie per lo sviluppo del Paese e per la crescita produttiva, industriale ed economica del nostro Territorio.

E’ tempo di prendere una posizione netta e chiara di fronte a tutto ciò. Pertanto, nel manifestare tutta la mia solidarietà alle Forze dell’Ordine e segnatamente all’agente ferito, chiedo alle Forze Politiche una presa di posizione decisa che non solo isoli i violenti e i nostalgici degli Anni di Piombo, ma consenta alla nostra Provincia e all’Italia di poter procedere in modo spedito sulla strada dell’ammodernamento e dello sviluppo”.