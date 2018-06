Incidenti in zona Pedemontana: due motociclisti morti

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Un motociclista 50enne padovano è morto in un incidente scontrandosi con un’auto a Castelfranco Veneto (Treviso). I vigili del fuoco hanno messo i mezzi in sicurezza, e nonostante i tentativi di rianimazione, i sanitari del Suem 118 hanno dovuto dichiarare la morte del motociclista. Illeso l’automobilista. Sul posto la polizia locale per la deviazione del traffico e i rilievi del sinistro.

Sempre stamane altro incidente mortale: ha perso la vita un motociclista di 66 anni originario di Viterbo. L’incidente è avvenuto nella strada provinciale fra Romano d’Ezzelino a Semonzo. L’uomo avrebbe perso il controllo della sua moto. Subito le sue condizioni sono apparse molto gravi e sono stati inutili i tentativi di rianimarlo da parte del Suem di Crespano e dei medici dell’elisoccorso di Belluno.