Incidenti in montagna, muore sul Terminillo un escursionista vicentino

Altra tragedia della montagna.

Dopo le 3 vittime sul Gran Sasso a Natale, questa mattina a perdere la vita è stato Davide Pizzolato, un 47enne di Dueville, sul Terminillo, in provincia di Rieti. L’escursionista, insieme ad altri tre compagni di cordata, stava scalando la parete Est del monte quando, per cause ancora in fase di accertamento, è scivolato da un canalone ghiacciato rovinando a valle.

Sembrava inizialmente solo ferito seppure gravemente. Gli altri escursionisti che erano con lui hanno dato l’allarme e quando è giunto sul posto l’elicottero del 118 un medico si è calato nel canalone con il verricello, ma non ha potuto far altro che constatare il decesso del 46enne. L’uomo era vicepresidente del Cai Vicenza . Erano circa le 10 e, intervenuti anche i vigili del fuoco, la polizia e il soccorso alpino, il corpo della vittima è stato recuperato intorno alle 11.45 e riportato su strada, dove è stato messo a disposizione dell’autorità giudiziaria. La Procura di Rieti ha aperto un’inchiesta. Nello stesso punto, il 24 dicembre, erano scivolati e rimasti feriti due escursionisti di Rieti di 20 anni. Uno è stato ricoverato all’ospedale di Rieti e l’altro è ancora ricoverato in gravi condizioni all’ospedale Umberto I di Roma.