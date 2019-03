Un grave incidente è avvenuto oggi pomeriggio alle 17 circa in via Cavalieri di Vittorio Veneto a Vicenza, nelle vicinanze del Centro Sport Palladio. Un ciclista che stava attraversando la strada sulle strisce pedonali è stato investito da un Suv. L’uomo è stato trasportato al San Bortolo in gravissime condizioni. La strada è stata chiusa per i rilievi di rito.