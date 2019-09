Incidente sul lavoro: muore operaio schiacciato da un cestello

Ennesima tragedia sul lavoro, ieri, questa volta in un cantiere di Verona situato in via Vasari, in zona stadio. A perdere la vita un operaio di nazionalità italiana. Secondo le prime ricostruzioni di Carabinieri, Vigili del Fuoco e tecnici Spisal, l’uomo si trovava sotto una gru quando è stato travolto dal cestello che si è improvvisamente sganciato dal braccio di una macchina movimento terra. Il peso del manufatto non ha dato scampo all’operaio, che è morto all’istante. Inutili i soccorsi dei sanitari del 118.

A marzo scorso il cantiere era stato interessato da un incendio all’ultimo piano dell’edificio in costruzione.