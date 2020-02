Incidente sul lavoro: amputate le falangi

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Incidente sul lavoro stamane alle 7.30 a Sarego nella ditta Santex azienda di prodotti medicali in via Massina. In base alle prime informazioni un 23enne addetto dell’azienda è rimasto ferito mentre lavorava ad un macchinario, procurandosi l’amputazione delle falangi di una mano. Sul posto sono intervenuti i sanitari del Suem 118 che l’hanno trasportato all’ospedale San Bortolo di Vicenza.