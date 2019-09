Incidente sul Biron, traffico bloccato verso Monteviale

Per essere aggiornato sulle notizie di cronaca di Vicenza e dintorni iscriviti al gruppo Facebook:

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO – Incidente poco prima delle 8 stamane in viale Biron, all’altezza del distributore di benzina. Ancora sconosciuti i veicoli coinvolti e la presenza o meno di feriti. Intervenuto il Suem e la polizia locale. Segnalata una colonna di auto di oltre 5 chilometri sia in arrivo da Monteviale che da Creazzo e Vicenza.