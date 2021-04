Incidente nella notte, un morto

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Da ieri sera alle 22:15, i pompieri stanno operando per un incidente frontale sulla SP 44 a Musile di Piave, in cui ha perso la vita una persona. Coinvolto anche un terzo veicolo.

Arrivati da Jesolo, i vigili del fuoco hanno estratto dalle macchine i due conducenti, ma purtroppo per uno non hanno potuto che dichiararne la morte. L’altro autista è stato portato in codice rosso all’ospedale.

I rilievi del sinistro e le operazioni sono ancora in corso.