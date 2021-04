Incidente nel Vicentino: ferita giovane donna rimasta incastrata nell’auto

Intervento dei vigili del fuoco mercoledì 21 aprile alle 8:30 in via Belloni incrocio via Marona a Sarego per un scontro tra due auto: ferita una giovane donna. I pompieri arrivati da Lonigo, hanno messo in sicurezza i mezzi ed estratto una ragazza di 26 anni di Sarego rimasta bloccata all’interno di una Volkswagen Polo. La giovane è stata presa in cura da personale del SUEM per essere trasferita in pronto soccorso. Illeso il conducente della Fiat 500L finito con il mezzo nel canale di scolo a bordo strada. La polizia locale ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate alle 10:00 circa.