Incidente nel tunnel, chiuso il collegamento Valdagno-Schio (FOTO)

Alle 12:15,i vigili del fuoco sono intervenuti nel tunnel Schio Valdagno per un’auto rovesciata in galleria, dopo la perdita di controllo del conducente: due feriti. La squadra dei pompieri arrivati da Schio, hanno messo in sicurezza la Fiat Punto, mentre le due persone che si trovavano all’interno della vettura erano riuscite a venire fuori. La coppia di feriti è stata presa in cura dal personale del suem 118 e portati in ospedale. Durante le operazioni di soccorso il traffico in galleria è rimasto bloccato in entrambe le direzioni.