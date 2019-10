Incidente mortale in A4: la vittima è un camionista vicentino

La vittima dell’incidente di ieri pomeriggio in A4 è un uomo di 60 anni residente a Romano d’Ezzelino e nativo di Napoli. Era l’autista del Tir che ha tamponato con estrema violenza un autoarticolato che lo precedeva, un’autocisterna, che per fortuna non ha disperso liquidi infiammabili. La cabina del Tir è rimasta schiacciata nell’urto, e per il conducente non c’è stato nulla da fare. La dinamica del sinistro è ancora in fase di accertamento. A causa del gravissimo incidente ancora in serata c’erano chilometri di coda al km 262 (all’incirca all’altezza del comune di Castelnuovo) in direzione di Milano. A causare l’incidente probabilmente la distrazione: in quel punto sono in corso lavori e si verificano frenate anche improvvise.