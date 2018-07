50enne in bici muore travolto da un’auto lungo la Padana Superiore

Ci sono volute diverse ore per identificare l’uomo che ha perso la vita oggi, alle 12.30, lungo la Strada Regionale 11 Padana Superiore all’altezza dell’incrocio con via Canova, in località Torri di Confine.

Si tratta di un cittadino indiano di 50 anni, Anil Kumar, domiciliato a San Bonifacio, il quale era privo di documenti.

L’uomo stava procedendo a bordo di una bici lungo la regionale in direzione di Vicenza quando avrebbe improvvisamente svoltato a sinistra per imboccare via Canova. Nello stesso senso di marcia procedeva una Mercedes Classe A, condotta da D.D. 41 enne di Lovagno (Verona), che non ha potuto evitare l’impatto. Il 50enne indiano è stato sbalzato violentemente ed ha perso la vita sul colpo. Sul posto sono intervenute due pattuglie della Polizia Locale del distretto Vi Ovest di Arzignano ed in supporto per la regolazione del traffico, un’auto dei carabinieri. Purtroppo inutili i soccorsi da parte del personale sanitario del Suem 118 proveniente da Lonigo.

La strada è stata chiusa ed il traffico è stato deviato sulle vie secondarie.

Particolarmente difficoltosa è stata l’opera dei vigili di Arzignano per recuperare l’identità della vittima. La dinamica dell’incidente è tuttora in corso e a tal proposito sono state raccolte le testimonianze di due persone che hanno assistito all’incidente.

Il tratto di strada della Regionale è tornato libero solo dopo alcune ore