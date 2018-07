Incidente mortale a Pojana Maggiore

Poco dopo le 13.15, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Pezze Lunghe a Pojana Maggiore per un’auto andata sbattere autonomamente contro un terrapieno: deceduta la conducente. La squadra arrivata da Lonigo ha messo in sicurezza l’Alfa Romeo 147 mentre la donna era già stata soccorsa dal personale del Suem 118, intervenuti con l’eliambulanza. Nonostante i tentativi di rianimazione il personale medico ha dovuto dichiarare la morte della 46 enne, residente a Boschi Sant’Anna nel veronese (iniziali M.N.). La polizia locale intervenuta sul posto ha deviato il traffico ed eseguito i rilievi del sinistro.