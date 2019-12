Incidente in città tra 3 auto: 2 feriti (FOTO)

Alle 13, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Sant’Antonino a Vicenza per un incidente stradale dove sono rimasti coinvolte tre auto: due i feriti. La squadra della prima partenza ha messo in sicurezza i mezzi, mentre gli autisti delle due auto principalmente coinvolte, venuti fuori autonomamente, erano già stati presi in cura da personale del Suem 118 per essere trasferiti in ospedale. Illeso il terzo conducente. La polizia locale ha eseguito i rilievi del sinistro. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa un’ora.