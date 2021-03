Incidente in azienda conciaria vicentina: grave imprenditore

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Incidente sul lavoro ad Alonte ieri pomeriggio. E’ rimasto gravemente ferito il titolare dell’azienda Nori Giuseppe Srl di via dell’Industria, azienda che i occupa della lavorazione pelli. L’uomo, secondo quanto ricostruito, stava lavorando sopra un macchinario che si sarebbe inceppato ed è caduto da un’altezza di 4 metri battendo violentemente il capo. E’ stato portato con codice rosso al San Bortolo di Vicenza. Anche se grave non sarebbe fortunatamente in pericolo di vita.