Incidente in azienda a Chiampo, muore 49enne

Alle 11:15 i vigili del fuoco sono intervenuti a Chiampo in via dell’Artigianato all’interno di un’azienda di lavorazioni meccaniche per un incidente sul lavoro: deceduto un operaio. I pompieri arrivati da Arzignano hanno assistito il personale medico del SUEM, i quali hanno solo potuto accertare la morte di un 49 enne, che era intento a lavorare su una fresa a controllo numerico di grandi dimensioni. L’allarme è stato dato da un’altra persona presente all’interno dell’azienda. Sul posto i carabinieri e il personale dello Spisal.