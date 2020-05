Incidente in autostrada tra 2 camion e 1 auto: un morto

Poco prima delle 8:30, i vigili del fuoco sono intervenuti in autostrada A13 tra i caselli di Villamarzana e Occhiobello (Rovigo) in direzione di Bologna per un incidente tra un autocarro, un furgone e un’auto: deceduto l’autista del piccolo veicolo commerciale, ferita l’automobilista. I vigili del fuoco intervenuti con un’autopompa, l’autogrù e sette operatori, hanno messo in sicurezza i mezzi. Purtroppo nonostante i soccorsi il personale medico ha subito dichiarato la morte dell’autista 46 enne del furgone. Ferita la conducente della Fiat 500 portata subito via dai sanitari in ospedale. Illeso l’autista dell’autocarro. Durante le operazioni di soccorso il traffico è rimasto bloccato. Sul posto la polstrada e il personale di autostrada. Le operazioni di soccorso dei vigili del fuoco sono terminate dopo circa due ore.